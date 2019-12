Klein Ilseder „Genuss-Mühle“ schließt zum Jahresende

Peine. Zudem macht die Schokoladen-Fabrik Rausch in Stederdorf drei Abteilungen dicht. Für das Owl-Town-Pub in Peine wird ein Nachfolger gesucht.

Das Aus nach nur ein wenig mehr als einem Jahr: Zum Jahresende schließt Rudolf Spillecke sein Restaurant/Café/Bistro „Die Genuss-Mühle“ an der Bundesstraße 444 zwischen Klein Ilsede und Peine („Ilseder Mühle“) – das bestätigt der 56-Jährige, und es ist ihm anzumerken, wie ihm diese Schließung mitnimmt.

Als Grund für das Aus gebe es „viele Faktoren“, führt Spillecke aus, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Auf Nachfrage sagt der ausgebildete Koch, der seit 1980 in der Gastronomie tätig ist, allerdings: Letztlich seien „zu wenige Kunden“ gekommen. Spillecke, der zuvor die Waldgaststätte „Sophienruh“ in Sophiental betrieben hat, hat die „Genuss-Mühle“ mit „gehobener, aber nicht hochpreisiger Landhausküche“ Anfang November 2018 eröffnet. Der Gastronom hat in der „Ilseder Mühle“ den Restaurantbereich sowie die Wohnung darüber angemietet; zudem hat er vier Gästezimmer in diesem Gebäude weitervermietet.

Ebenfalls zum Jahresende schließt die Schokoladenfabrik Rausch das Café, das Museum und die Abteilung „Schokolade Selbermachen“ an ihrem Standort in Stederdorf: Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Berlin betont, die Schließung dieser drei Abteilungen in Stederdorf erfolge im Zuge des Ausbaus zur „Schokoladenfabrik 4.0“ an dem Standort – also laut Unternehmen zu einem der „modernsten Schokoladenbetriebe in Europa“.

Eine Veränderung steht auch in der Peiner „Kultkneipe“ Owl-Town-Pub (OTP) am Hagenmarkt an: Oliver Fricke, der die Gaststätte seit 24 Jahren betreibt, will das Owl-Town-Pub Ende des nächsten Jahres an einen Nachfolger übergeben und sucht bereits nach einer geeigneten Person.