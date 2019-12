Wildunfall – Mann in Hohenhameln leicht verletzt

Weil Rehe die Fahrbahn kreuzten, erlitt ein 28-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 22 Uhr in der Gemeinde Hohenhameln leichte Verletzungen. Der Mann war aus Seesen kommend in der Straße „Am Pfannteich“ in Richtung Ohlum unterwegs. „Offenbar lenkte der Fahrer seinen PKW nach rechts, als Rehe die Fahrbahn kreuzten“, heißt es dazu in einem Bericht der Polizei. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und in einem Erdhügel zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

