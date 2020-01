Kater Bruce aus dem Tierheim Peine freut sich auf Freigang

Bruce wurde am 4. November in Peine gefunden.

Bruce wurde am 4. November in Peine gefunden. Er wurde nach Angaben des Tierheims Peine tierärztlich untersucht, einige Zähne mussten ihm gezogen werden. Auch ein großes Blutbild wurde angefertigt, was jedoch unauffällig war.

Bruce hat sich jetzt gut erholt und sucht ein neues Zuhause. Er ist etwa 2012 geboren und Freigang gewohnt.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.