In Asia-Restaurant in Peine scheitert Einbruchversuch

Ein Einbruch in das Asia-Restaurant am Peiner Echternplatz ist der Polizei am Samstag gegen 3.30 Uhr gemeldet worden. Eine Anwohnerin habe beobachtet, wie jemand versuchte, die Tür aufzubrechen. Die Zeugin sei durch den Lärm aus dem Schlaf gerissen worden. Sie habe eine Person auf einem Fahrrad vom Tatort flüchten sehen. Diese habe eine schwarze Jacke mit auffälligem weißen Fellrand an der Kapuze getragen. Vor Ort stellten die Beamten eine aufgebrochene Tür fest, ein Einstieg fand offenbar nicht statt. Zeugenhinweise an die Polizei Peine, (05171) 9990.