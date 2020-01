Polizei sucht EC-Karten-Betrügerin aus Peine

Peine. Die Frau hob bereits am 30. Oktober in der Straße Gröpern Geld an einem Bankautomaten ab.

Eine Frau wird laut Polizei verdächtigt, bereits am 30. Oktober mit einer gestohlenen Giro-Card zwei Auszahlungen an einem EC Automaten in der Bankfiliale in der Straße Gröpern getätigt zu haben. Es entstand ein Schaden von insgesamt 2000 Euro. Zur Tatzeit trug die Frau dunkle Bekleidung, einen Schal, eine dunkle Mütze und eine Sonnenbrille. Zudem führte sie eine Umhängetasche mit. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können, sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.