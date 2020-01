Blick auf Peine mit der Kastanienallee und den Kneipen

Mit den Kneipen und der Kastanienallee in der Stadt Peine beschäftig sich Uwe Neubauer in seiner neuen Folge der „Eule“:

• „In Peine gab es in den 1960er- und 70er-Jahren einige Kneipen, die nicht in der Rubrik „Vom Feinsten“ waren. Karl Krüger hatte in der Rosenthaler Landstraße im Kiebitzmoor seine „Koralle“ – zu erreichen über ein kleines Gartentor. Am Ende des klangen Gartens lag die kleine Gastwirtschaft, keiner wusste damals so richtig, wer gehörte eigentlich zu seiner Kundschaft? Dann hatte „Kneipen-Karl“ auf dem Rosenhagen, auch sie war nicht ganz ohne, neben der alten Feuerwehrwache seine Gastwirtschaft „zur Krone“. Auch die Gastwirtschaft wurde wohl nicht von allzu viel Peinern besucht, und Karl Krüger hat gastronomisch „umgebucht“: Er versuchte es auf der Celler Straße (heute gegenüber von Rewe) mit einem Tanzlokal – dem „Zum Blauen Bock“ mit nobler Oberbedienung und angesagter Damenwahl. Auch dieses „gastronomische Wunderwerk" erlebte nicht viel Jahresrunden und war später von heut’ auf morgen aus dem Stadtbild verschwunden.“

• „Am Peiner Stadtwald, dem Herzberg, gibt es schon seit vielen Jahren die Kastanienallee, an der viele Peiner wohnhaft waren – und zum Teil ja auch heutzutage sind – aus der Rubirk ,Ich bin ein echtes Peiner Kind’. Am Eingang der Allee von der Sundernstraße aus war damals der Peiner Tennisclub, der PTC, zu haus’. Bei diesem Verein mit seinen Sportanlagen hatte der Vorsitzende Rolf Knüppel das Sagen. Als Nachbar vom PTC hatte und hat sein Domizil gleich nebenan vom Peiner Bürger-Jäger-Corps der alte Peiner Werner Tostmann. Auch Erich Mundstock hatte hier seine Immobilie und wohnte viele Jahre dort mit seiner Familie. Viele Jahrzehnte wohnt in dieser Straße schon ein echtes Peiner Urgestein und ein Peiner Sohn Hans Oelke: Professor, gymnasialer Lehrer und ewig tätig „biologisch“ und stets mit dem Bürger persönlich und auf dem Papier im Dialog. Auch das Peiner Stahlwerk war damals präsent in dieser Herzbergregion: Karl-Wilhelm Putsch war viele Jahre wohnhaft hier und war tätig auf dem Werk in einer Führungsposition. Am Ende der Kastanienallee kurz vor dem heutigen Ärztehaus hatte Familie Kurt Driest ihr Domizil und ging hier ein und aus. Der Sohn Burkhardt mochte die Gesellschaft nicht und war somit über eine kurze Zeit ein kleiner ,Bösewicht’. Später jedoch wurde er wieder brav und artig und sagte seiner Heimatstadt ,Ade’. Er ging in die USA und wirkte dort im Schauspieler-Metier. Auf der Gegenüberseite wohnte und wirkte als Peiner Architekt Gerhard Wilde und verschaffte sich als Peiner SPD-Ratsherr bei den Bürgern viel Ansehen und Respekt. In den 60-ern wohnte Dr. Klaus Geipel, Chefarzt im Peiner Krankenhaus, dort; auch die Familie von Rektor Zimmermann, Friseur Goebel und Otto Falkenhain hatten in dieser schönen Waldallee ihr Heim.“