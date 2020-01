Bereits am Freitag gab es in Peine einen Einbruch in der Hopfenstraße.

Peine. Sie brechen in der Hopfenstraße ein Kellerfenster auf. Der Schaden hat nach Polizeiangaben eine vierstellige Höhe.

Diebe gelangen über Praxis in Peine in das Wohnhaus

Die Polizei Peine meldete am Sonntag einen Einbruch, der bereits am Freitag in der Zeit von 10.30 bis 21.40 stattgefunden habe.

In der Hopfenstraße in Peine hätten bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster zu Räumen einer Praxis aufgebrochen. „Auch eine im gleichen Gebäude befindliche Wohnung ist betroffen“, so die Polizei.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund

3000 Euro.