Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in der Commerzbank in der Peiner Innenstadt zu öffnen. Die Täter versuchten dies wohl mithilfe von Feuer – das gesamte Gebäude der Bankfiliale war in dichten Rauch gehüllt.

Die Polizei ist vor Ort

Feuerwehr und Polizei sind noch vor Ort. Nähere Informationen gibt es noch nicht, da der Tatort noch nicht an die Polizei freigegeben ist.

Wir aktualisieren diesen Text.