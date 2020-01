Ilsede. Ein 51-Jähriger ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto von der Straße Kolpinger Tor, Richtung Meeschstraße, abgekommen.

Auto prallt in Ilsede in einer Kurve gegen Laterne

In einer Rechtskurve, so die Polizei, prallte er mit dem Wagen gegen eine Laterne. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa

2500 Euro.