Britta Könnecker ist neue Vereinsheldin des MTV Groß Lafferde

Weitgehend unbemerkt von der großen MTV-Familie wurde sie im Rahmen einer Vorstandsfeier zur neuen Vereinsheldin ernannt. Könnecker ist damit nach Hans Slabon erst die zweite Vereinsheldin im MTV, teilt der Verein mit.

Ursprünglich habe sie beim MTV-Winterfest vor entsprechender Kulisse geehrt werden sollen. Dies habe aber kurzfristig verschoben werden müssen. Die nächste Gelegenheit, die neue Vereinsheldin des MTV von 1892 Groß Lafferde zu ehren, sei eben die Vorstandsfeier gewesen. In gemütlicher Runde zwischen allen Haupt- und Abteilungsvorständen sowie geladenen Gästen habe Manfred Mazen, stellvertretender Vorsitzender des MTV, Könnecker sowie einen Großteil der Anwesenden mit der Ehrung für ihr großes Engagement überrascht.

Mazens Laudatio begann laut Verein mit einem alten Zitat vom heiligen Augustinus, der mutmaßlich im 4./5. Jahrhundert lebte: „,Wer in anderen Menschen eine Flamme entzünden will, muss selber brennen.‘ – Liebe Britta, es gibt bei uns im MTV wenige, die so für ihre Ideen brennen und diese dann so perfekt in die Tat umsetzen.“

Bis 2019 war Könnecker sechs Jahre lang Sportwartin und etablierte in dieser Zeit maßgeblich das große und allumfassende Gesundheits- und Fitnesskurssystem, heißt es weiter. „Immer wieder hast Du neue Ideen für Kurse jeglicher Art und – ganz ehrlich – oftmals wusste ich nicht, wofür die ganzen Kursnamen standen“, so Mazen weiter. Als Beispiele nannte er Kursnamen wie „HIIT“, „Tabata“ oder „Qigong“, die er sich „erstmal erklären lassen oder googeln musste“.

Auch in den historischen Kontext passe die Ehrung von Britta Könnecker gut. Erst seit 1919 sei die Aufnahme von Frauen in den MTV möglich. „Heute, 100 Jahre später, sind Frauen bei uns im MTV in vielen Funktionen präsent und unverzichtbar und begeistern sowohl Männer als auch Frauen für Sport und unseren MTV.“ Könnecker sei bereits 2017 vom NTB-Kreisverband mit der Kreisehrennadel geehrt worden.