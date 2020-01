Stadt zieht mit Schwert in den Kampf um Landkreis-Hilfe

In der Stadtkasse klafft ein Millionen-Loch, und die Aussichten auf die finanzielle Entwicklung in den nächsten Jahren werden im Rathaus auch nicht als rosig eingeschätzt. In dieser Notlage hatte die Verwaltung schon Ende 2019 eine Haushaltssperre für Ausgaben verfügt, und ein Arbeitskreis hat einen 41-Punkte-Sparplan zusammengestellt, der nun von den Gremien beraten wird, bevor der Rat der Stadt voraussichtlich in seiner...