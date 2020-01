Männergesangverein Lengede spricht Vorstand das Vertrauen aus

Vorsitzender Jürgen Lange gratulierte gemeinsam mit dem Leiter der Chor-Region Ost im Niedersächsischen Chorverband, Richard Raphael, Lothar Neumann für 65 Jahre Mitgliedschaft; Friedrich Wilhelm Everling, Hans-Dieter Kucklick, Walter Räke und Hans-Peter Sünnemann sind seit jeweils 50 Jahren im Verein. Für 25 Jahre Vorstandsarbeit wurden Klaus-Dieter Friese und Peter Ulmann geehrt, für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft Manfred Schmitt.

Lange erwähnte in seinem Jahresbericht die gemeinsamen Proben der 20 Aktiven des MGV Lengede und der 9 Sänger des MGV Vallstedt. Diese fänden freitags im Bürgerhaus Lengede mit Chorleiter Karl-Ludwig Steindam statt. Zu den 46 Übungsabenden kamen noch 16 weitere Singverpflichtungen, darunter 10 öffentliche Auftritte: Männerfastnacht, Westkreissingen in Vechelde, Europafest der Gemeinde Lengede, Volksfesteröffnung, Tagesausflug, 100 Jahre Bergmannsverein Vallstedt, Volkstrauertag, Adventskonzert in der katholischen Kirche, Weihnachtsfeier des Ortsrates in der Mehrzweckhalle, Gottesdienst am ersten Weihnachtstag in der Kirche, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Chorleiter Karl-Ludwig Steindam bedankte sich bei den Sängern für die zeitintensive und rege Mitarbeit und betonte, dass der Chor vierstimmig a cappella singe, im Gegensatz zu vielen anderen Gruppen, die mit instrumentaler Begleitung aufträten. „Es wäre schön“, wird der Vorsitzende zitiert, „wenn unser Männergesangverein weiterhin singfähig und ein fester Bestandteil der dörflichen Kultur bleiben könnte.“

Der Vorsitzende machte auch deutlich, dass die Gemeinschaft im Chor nicht nur durch die aktive Beteiligung am Singen getragen werde, sondern auch durch die Bereitschaft von Sängern, besondere Aufgaben zu übernehmen. So bedankte er sich ausdrücklich bei seinen Vorstandskollegen, dem Festausschuss, dem Notenwart, dem Singraumbetreuer, den Festwagen-Herstellern und bei allen Mitorganisatoren der geselligen Veranstaltungen.

Wiedergewählt wurden Vorsitzende Jürgen Lange und Hans-Dieter Kucklick, Kassenführer Klaus-Dieter Friese und Uwe Eggers, Schriftführer Kurt Münstedt und Peter Ulmann.