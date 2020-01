Peiner Ärzte feiern in Stederdorf ihren 17. Ärzteball

Laut Pressemitteilung feiern die Peiner Ärzte ihren Ball seit 2004 jeweils einmal im Jahr.

In festlicher Garderobe feierten rund 80 Teilnehmer, darunter Ärztinnen und Ärzte aus allen Fachbereichen sowie zahlreiche geladene Gäste, bis in die frühen Morgenstunden im Hotel Schönau in Stederdorf. Auch Gespräche abseits des beruflichen Alltags kamen nicht zu kurz, heißt es in der Mitteilung weiter. Für Musik sorgte das Tanzorchester Michael Holz aus Aachen.

Ein besonderer Programmpunkt war der Auftritt der Tanzpiraten der Peiner Lebenshilfe. Die dynamische Tanzdarbietung wurde mit viel Applaus honoriert. „Zudem dürfen sich die Akteure auch in diesem Jahr wieder über den Erlös der Tombola freuen. Die Preise wurden von Peiner Geschäftsleuten zur Verfügung gestellt“, meldet der Ärzteverein.