Messerattacke im Peiner Gewerbebetrieb: Mann wird verletzt

Zu der Attacke in Peine kam es am Donnerstagmorgen.

Ein Unbekannter hat laut Polizei in der Fleischerei Führmann an der Straße Twete in Peine am Donnerstag einem 24-Jährigen mit einem Messerstich eine Bauchverletzung zugefügt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Polizei, betraten zwei Männer gegen 7.30 Uhr den Verkaufsraum und verwickelten den 24-jährigen Auslieferungsfahrer in ein Gespräch.

Eine Gefälligkeit, die die Unbekannten von dem Mann gefordert hätten, habe dieser abgelehnt. Daraufhin soll einer der beiden dem 24-Jährigen den Messerstich versetzt haben. Beide seien dann geflüchtet.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei leitete eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Sie kontrollierte nach eigenen Angaben Personen, die den Männern ähnlich sahen. Hier sollen die Ermittlungen ergeben, ob es sich um die Gesuchten handelt.

Einer der beiden soll dicklich sein, schulterlange gräuliche Haare und Bart haben sowie eine schwarze Hose getragen haben. Der zweite sei mit einer längeren Jacke und Stiefeln bekleidet gewesen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, denen im Tatzeitraum und rund um den Tatort verdächtige Personen aufgefallen sind: Polizei Peine, (05171) 9990. red