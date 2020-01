BGE zieht bei der Sparkasse in Peine ein

Der Grund: Die Raumsituation der BGE an der Eschenstraße ist schon länger angespannt. Und die neuen Modulbauten reichen nicht aus, um die benötigten Büroarbeitsplätze zu schaffen, teilt die BGE mit.

Nun habe die Gesellschaft an der Celler Straße auf vier Etagen nicht nur 68 Arbeitsplätze, sondern auch Aufenthaltsräume und Parkplätze bei der Sparkasse angemietet. Besprechungsräume stünden ebenfalls zur Verfügung. Die Mitarbeiter und Führungskräfte des Bereiches Morsleben sowie aus dem Bereich Technik würden an die Celler Straße umziehen und hätten sich bereits bei einem gemeinsamen Besuch einen ersten Eindruck vom künftigen Arbeitsumfeld verschafft.

Die Anmietung der Büroräume an der Celler Straße sei ebenso wie die bereits zuvor erfolgte Anmietung von Büroräumen an der Beethovenstraße langfristig angelegt. Die Sparkasse Hildesheim-Goslar- Peine freue sich über die neuen Mieter in ihrem Gebäude an der Celler Straße. „Nach der Fusion der Kreissparkasse Peine mit den Sparkassen Hildesheim und Goslar/Harz haben wir unser Kreditmanagement, also alles rund um die Kreditsachbearbeitung, in Peine angesiedelt“, wird Twardzik, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, in der Mitteilung zitiert. In den vergangenen drei Jahren sei die Anzahl der Mitarbeiter durch die Synergien der Fusion kontinuierlich gesunken, so dass es freie Räume im Gebäude gebe. Mit dem Einzug der Mitarbeiter der BGE sei das Haus nun wieder „bis in die letzte Ecke gefüllt“.

In der ersten und zweiten Etage des Gebäudes gebe es 97 Arbeitsplätze der Sparkasse. Die ehemalige Kantine in der sechsten Etage nutzten Sparkasse und BGE gemeinsam. Die Geschäftsstelle der Sparkasse im Erdgeschoss sei von den Veränderungen nicht betroffen. „Schön, dass jetzt insgesamt wieder über 170 Mitarbeiter von uns und der BGE in unserem Gebäude arbeiten. Gut für uns, gut für Peine“, so Twardzik.

Die BGE ist eine bundeseigene Gesellschaft im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums. Sie hat am 25. April 2017 die Verantwortung als Betreiber der Schachtanlage Asse II sowie der Endlager Konrad und Morsleben vom Bundesamt für Strahlenschutz übernommen, heißt es weiter.

Zu den weiteren Aufgaben zähle die Suche nach einem Endlagerstandort zur Entsorgung der in Deutschland verursachten hochradioaktiven Abfälle auf der Grundlage des im Mai 2017 in Kraft getretenen Standortauswahlgesetzes. Geschäftsführer sind Stefan Studt (Vorsitzender), Steffen Kanitz (stellv. Vorsitzender), Beate Kallenbach-Herbert (kaufmännische Geschäftsführerin) und Thomas Lautsch (technischer Geschäftsführer).