Kirche mit Überraschung für Kinder in Peine

Das „Ü“ steht für Überraschung. Deswegen gibt es vorab nicht so viele Informationen zur nächsten „Ü-Kirche“ am Freitag, 14. Februar, um 16.45 Uhr im Familienzentrum in Peine am Martin-Luther-Kindergarten (Breslauer Straße 9). „Pastor Julian Bergau übernimmt dann mit Puppe Philipp die Leitung des...