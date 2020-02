Falsche Gärtner bestehlen Senioren

Die Polizei sucht zwei falsche Gärtner in Peine. (Symbolbild)

Peine. Ein älteres Ehepaar fiel in Peine zwei Trickbetrügern zum Opfer. Die Täter gaben sich als Gärtner aus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei unbekannte Männer bestahlen am Mittwoch ein älteres Ehepaar. Sie gaben sich als Gärtner aus, als sie gegen 14.15 Uhr an der Tür des Hauses in der Memeler Straße klingelten.

Während einer der Täter die 65-jährige Frau des Hauses zur Ablenkung in den Garten des Grundstücks lockte, durchsuchte sein Partner das Haus nach Wertgegenständen. Er fand einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Danach entfernten sich die Täter. In welche Richtung die Täter verschwanden, ist bis dato ungeklärt.

Die Polizei sucht nun nach zwei Männern von folgendem Erscheinungsbild. Der erste wird auf ein Alter von circa 40 Jahren geschätzt und soll 1,58 Meter groß sein. Er soll kräftig gebaut sein und einen Haarkranz haben. Er trug einen grünen Overall. Der zweite Mann soll circa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von schlanker Statur sein. Auch er trug einen grünen Overall.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine zu melden. Diese erreichen Sie unter der Nummer (05171) 9990.