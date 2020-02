Um die Kunden in Peine kümmern, bevor es andere tun

Zwei Welten prallten beim traditionellen Jahresauftakt „Morgensprache“ der Peiner Kaufmannschaft aufeinander: An den festlich gedeckten Tischen im Hotel-Restaurant Schönau in Peine-Stederdorf war die Gesellschaft der altehrwürdigen Kaufmannsgilde zu Peine von 1652 in Anzug und Kleid versammelt, am...