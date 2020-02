Das „Thüringen-Beben“ erschüttert auch die FDP in Peine

Die Regierungskrise in Thüringen erschüttert auch den Kreisverband der Liberalen in Peine. Schon vor dem Kreisparteitag am Montag in der Peiner „Bürgerschänke“ war der Vechelder Karl-Heinz Mühlbradt aus der Partei ausgetreten – nach 40 Jahren Zugehörigkeit. Die Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich...