Härke stellt am Montag eine neue Art des Bierkastens vor

Es ist eine alte Kiste, dass die klassischen Bierbrauereien nicht mehr die Trinkmengen unter’s Volk bringen, wie noch vor einigen Jahren. Härke in Peine hat(te) darunter auch zu leiden. Doch seit 2013 ist das Traditionsunternehmen unter dem Dach von Einbecker, seitdem geht es nach Konzernangaben wieder etwas aufwärts. Und es gibt neue Ideen: Am Montag soll in Ilsede eine neue Art des Bierkastens offiziell vorgestellt werden. LKW...