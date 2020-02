Die Tat ereignete sich an der Straße „An der Realschule“.

Einbrecher dringen in Lengeder Wohnhaus ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 16.15 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße „An der Realschule“ eingedrungen. Mehrere Räume seien durchsucht worden. Die Täter seien geflüchtet. Diebesgut und Schadenshöhe seien aktuell nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, (05344) 915670, zu melden.