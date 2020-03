Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Peine bis 18 Uhr

Frühlingsstimmung in der Peiner Innenstadt: milde Temperaturen, blühende Stiefmütterchen und viele entspannte Gesichter in der Fußgängerzone. Der verkaufsoffene Sonntag mit dem ersten Stadtflohmarkt lockt heute Menschenmassen an – die Premiere ist geglückt, zumal das Wetter mitspielt. Eine...