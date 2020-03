Männer verprügeln und berauben 39-jährigen Peiner

Ein 39-jähriger Mann ist am Samstag gegen 20 Uhr in der Luisenstraße offenbar von zwei Männern mehrfach geschlagen worden. Anschließend nahmen die Täter das Fahrrad des Mannes mit und entfernten sich in unbekannte Richtung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

