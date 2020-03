Landkreis Peine eröffnet Corona-Testzentrum

Keine Panik verbreiten, aber Vorsorge treffen: Gemäß der Devise eröffnet der Landkreis Peine am morgigen Dienstag, 10. März, im ehemaligen Werksgasthaus in Peine ein Corona-Testzentrum für die Menschen im Kreisgebiet. Mit Flatterband und Bauzäunen ist das frühere Werksgasthaus abgesperrt, das in...