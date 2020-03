Polizei Peine nimmt drei Unfallfluchten auf und hofft auf Zeugen

Peine. Mehrere Verkehrsunfälle mit Unfallflucht beschäftigten die Polizei Peine am Wochenende. In allen Fällen werden Zeugen gesucht.

So geht es beispielsweise um einen Unfall, der sich am Samstag gegen 9.30 Uhr auf der Krugstraße in Lengede auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts ereignet hat. Hier streifte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug den neben ihm geparkten PKW Smart. Schaden: rund 300 Euro.

Ein weiterer Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Samstag zwischen 5.45 und 16.30 Uhr in Wendeburg. Auch hier sei ein PKW beim Ein- oder Ausparken im Auezentrum beschädigt worden. Die Höhe des verursachten Schadens an einem 1er-BMW steht laut Polizei noch nicht fest.

Fall drei ereignete sich in der Herman-Löns-Straße in Peine. Hier streifte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen zwischen 19.15 und 19.30 Uhr im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Opel Astra und verursachte dabei nach Angaben der Polizei Peine einen Schaden in Höhe von

1500 Euro. Zeugenhinweise zu allen Fällen: (05171) 9990.