Annabell muss in die Erde

Sonntagvormittag, zwölf Grad, Sonne: Es ist das Wetter, auf das die Landwirte im Peiner Land gewartet haben. Endlich sind die Böden soweit abgetrocknet, dass sie sie mit ihren Treckern befahren und die Frühkartoffeln in die Erde bringen können: In der Gemeinde Edemissen ist es Annabell, die an diesem Sonntag mit viel Man- und Maschinen-Power in die Erde kommt. Unter Folie sollen die vorgekeimten Knollen dann schnell gedeihen. Kühle Nächte, sonnige Tage und ausreichend Regen gelten als beste Wachstumsbedingungen. Annabell gilt übrigens als „Schnellstarter“ – ab Mai kann sie aus der Erde und am besten gleich in den Kochtopf.

