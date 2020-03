Ministerium zum Klinikum Peine: Betrieb ohne Abordnungen

„Der Betrieb des Klinikums Peine geht trotz der Insolvenz weiter, und die medizinische Versorgung der Menschen in Peine ist gesichert.“ So lautet die wichtige Botschaft des zuständigen Sozialministeriums in Hannover. Außerdem plane das Ministerium keinerlei Abordnungen von Peiner Ärzten und...