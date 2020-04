Strategien gegen Corona-Stress: Raum zum Dampfablassen

„Alles wird gut … (oder wenigstens fast alles!)“ – unter diese Überschrift stellt Gesine Götting, Leiterin der Kreis-Erziehungsberatung, ihre „Corona-Mutmacher für alle Eltern, Kinder und Jugendliche“. Heute geht es um Gewalt in der Familie.

Was tun, wenn es „dicke Luft“ gibt?

„Wie geht es hier bei uns den Familien, wenn über Wochen die Kinder nicht in die Kita oder in die Schule gehen? Wie sollen Alleinerziehende mal durchatmen, wenn die Kinder nicht zu den Großeltern gebracht werden können? In jeder Familie wird es mal „dicke Luft“ geben. In manchen Familien kommt es auch zu mehr.

Die psychologische Forschung schlägt hier Alarm: Schon für Babys und Kleinkinder stellt das Miterleben von Gewalt zwischen den Eltern ein hohes Risiko für die Entwicklung einer Traumatisierung dar. Väter und Mütter müssen vermeiden, dass es so weit kommt. Aber wie kann das gehen? Es muss sofort ein Stopp-Signal gesetzt werden: Einer geht raus, einer verlässt das Zimmer. Es kann erst weitergeredet werden, wenn alle Gemüter sich beruhigt haben. Wichtig ist, zu erkennen, dass in einer aufgeheizten Streitsituation keine Lösung gefunden werden kann. Wenn die Kinder alleingelassen werden können, lässt sich vielleicht bei einem Abendspaziergang ruhiger miteinander sprechen.

Streit ist häufig der Ausdruck eines Ohnmachtsempfindens

Wenn aus vordergründigen Nichtigkeiten plötzlich heftige Auseinandersetzungen werden, steckt in der Regel ein Ohnmachtserleben dahinter. Man ist gereizt, weil man vom Tag erschöpft ist, weil man nichts geschafft hat, weil man Angst um seinen Job hat. Wir versuchen dann, uns über einen Streit zu regulieren, aber das schlägt leider fehl.

Es ist wichtig, dass jede und jeder – auch Kinder und Jugendliche – Raum bekommt, um sich auf die Art selbst wieder zu beruhigen, die am besten zu einem passt. Für die einen ist es Bewegung, für die anderen die heiße Dusche oder auch das Computerspiel. Wichtig ist, eine deutliche Unterbrechung herzustellen.

Tipp: In kleinen Dosen Stress abbauen, damit es nicht zum großen Krach kommen muss

Diese Stressbewältigungsstrategie sollte nun gezielt zum Einsatz kommen: die „destruktiv-ärgerbezogene Emotionsregulation“. Damit ist gemeint, dass es ungemein entlastend wirkt, wenn ich meinem Ärger Luft mache. Mal Fluchen ist erlaubt – Gegenstände werfen geht zu weit. Wenn ich frühzeitig und in kleiner Dosis Dampf ablasse, dann schade ich niemandem auf Dauer. Ich habe aber gezeigt: Meine Grenze ist erreicht – bis hierher und nicht weiter!

Sprechen Sie mit den Kindern über diese Strategie und über Möglichkeiten, Grenzen zu ziehen, ohne andere zu verletzen. Im Wald darf geschrien werden. Aber denken Sie daran, sich am Ende des Tages wieder zu versöhnen.

