Weniger Gülle-Ausfahrten – Peiner Landwirten stinkt’s

Um die Grund- und Oberflächenwasser-Qualität zu verbessern, müssen sich auch die Landwirte im Peiner Land in ausgewiesenen Gebieten – sogenannte rote Gebiete – künftig an deutlich strengere Düngeauflagen halten. Rote Gebiete sind Regionen mit besonders hohen Bodennitratwerten und starker Phosphatbelastung. So sieht es eine Forderung der Europäischen Union (EU) an die deutsche Politik und der daraus resultierende Beschluss zur nun...