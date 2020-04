Unbekannte Täter haben in der Zeit vom vergangenen Donnerstagabend bis Dienstagfrüh das Außenmodul einer Klimaanlage beschädigt, das an einer Hauswand am Berliner Ring in Peine montiert war. Zudem wurde am gleichen Ort ein Arztpraxisschild mit schwarzer Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird mit zirka 200 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei: (05171) 9990.

