Endspurt bis Ende April für die Bauarbeiten im Horstweg

Der Wasserverband Peine gibt gemeinsam mit den Fachfirmen Gas, um die Bauarbeiten im Horstweg abzuschließen. „In diesen Wochen werden noch ein Belüfterschacht sowie ein Schieberkreuz im Bereich Finkenweg eingebaut. Dann folgt die Oberflächenwiederherstellung. Bis Ende April sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, wenn die Fachfirmen angesichts der Corona-Herausforderungen weiter arbeiten können. Dann haben wir eine für die Versorgungssicherheit zentrale Transportleitung auf 1500 Metern zügig und mit so geringen Einschränkungen wie möglich sanieren können“, beschreibt Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasserverbands Peine, den Sachstand.

In diese nachhaltig angelegte Infrastrukturmaßnahme investiert der Verband knapp eine Million Euro – eines der zentralen Großprojekte der letzten zwei Jahre. Die im Horstweg verlaufende Transportleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern ist eine der Hauptschlagadern des Verbundnetzes. In ihr wird Trinkwasser aus dem Wasserwerk Burgdorfer Holz bis zum Behälter bei Klein Ilsede gebracht. Sie muss besondere Herausforderungen bestehen, da sich in ihr die Fließrichtung oft ändert. „Über Nacht transportieren wir vom Wasserwerk Burgdorfer Holz bei Hänigsen Trinkwasser zum Behälter Ilsede, bei Spitzenabnahmen transportiert diese Leitung wieder vom Behälter ins Verteilnetz. Damit ändert sich jeden Tag die Fließrichtung. Das sind besondere Bedingungen, die zu Trübungen führen können“, betont der Technische Leiter.

„Unser Dank gilt den Anwohnern, die uns unterstützt haben. Das war sehr positiv und hat die schnelle Ausführung der Arbeiten unterstützt“, lobt Ingenieur Wittemann.