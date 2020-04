Achtung Raser – Tempokontrolle im Kreis Peiner wird besser

So sieht die neue Laser-Technik zur Tempokontrolle in den beiden Blitzer-PKWs des Landkreises Peine aus.

Sie ist nicht so fehleranfällig und somit weniger (gerichtlich) anfechtbar – und sie ist an mehr Stellen am Straßenrand einsetzbar: Gemeint ist die Laser-Technik, die der Landkreis Peine ab sofort an Stelle der Radar-Technik zur Verkehrsüberwachung in seinen beiden „Blitzer-PKWs“ einsetzt. Raser sollten also gewarnt sein, was die Tempokontrollen anbelangt.

An der Ilseder Straße (Bundesstraße 444) in Peine steht Christian Gleicher, der bei der Kreisverwaltung den Fachdienst Straßenverkehr leitet, Rede und Antwort, als seine Mitarbeiter ins neue Laser-Programm eingewiesen werden. Gegenüber der bisherigen Radar-Technik haben Laser mehrere Vorteile – der Fachdienstleiter zählt auf: So hat der Landkreis mit der Laser-Technik mehr Einsatzmöglichkeiten, kann beispielsweise auch in Kurven „blitzen“. Schließlich müssen die beiden PKWs des Landkreises, in denen die Lasertechnik vorne oder hinten aufgebaut werden kann, nicht mehr parallel zur Fahrbahn stehen, sie können beispielsweise auch quer dazu aufgestellt werden. Selbst außerhalb des Fahrzeugs kann der Laser aufgebaut werden – das erhöht die Einsatzmöglichkeiten enorm. „In Niedersachsen dürfen wir die Blitzer-Fahrzeuge allerdings nicht verstecken“, setzt Gleicher hinzu. Allerdings: Die Behörden dürfen die örtlichen Begebenheiten quasi „zur Tarnung“ nutzen. Für die Kreis-Mitarbeiter hat die Laser-Überwachung weitere handfeste Vorteile, denn: „Bei der Radar-Technik mussten sie den überwachten Straßenbereich immer ganz aufmerksam im Blick haben“, schildert Gleicher und nennt als Grund störende Einflüsse – etwa eine Knickstrahlreflexion (Sonne/Licht) oder Schrägfahrten der zu blitzenden Autos. Beim Laser gibt es diese Probleme nicht, dessen Kontrollergebnisse sind also rechtssicherer, Beschwerden gegen ein „Ticket“ vor Gericht schwerer durchsetzbar. Die beiden neuen Fahrzeuge haben den Landkreis mitsamt der Laser-Technik insgesamt 270.000 Euro gekostet; zudem ist weiterhin der Bus mit Lichtschranke für die insgesamt sechs Mitarbeiter der Geschwindigkeitsüberwachung im Einsatz. Auch wenn die Standorte der jeweiligen Messungen – der Landkreis darf von 4 bis 22 Uhr kontrollieren – angekündigt werden, gibt es immer noch genügend Temposünder. „Den Überschuss aus der Verkehrsüberwachung setzen wir komplett für die Verkehrserziehung von Kindern und Jugendlichen ein“, versichert Kreissprecher Fabian Laaß: „Die Kontrollen dienen der Sicherheit im Straßenverkehr, da überhöhte Geschwindigkeit weiterhin zu den Hauptgründen von Verkehrsunfällen zählt.“ Zahlen zur Geschwindigkeitskontrolle (mobile und stationäre Überwachung): 2019 (Prognose): 3,1 Millionen Euro Einnahmen und 1,4 Millionen Euro Ausgaben. 2018: 4,2 Millionen Euro und 1,5 Millionen Euro. 2017: 1,75 Millionen Euro und 1,4 Millionen Euro.