Ramadan beginnt: Takva-Moschee Peine veranstaltet Gebetsruf

Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. In ihm wurde nach islamischer Auffassung der Koran herabgesandt. Die für Muslime besondere Zeitspanne begann in diesem Jahr am gestrigen Donnerstagabend, letzter Fastentag ist der 23. Mai. Ein gemeinsames Fastenbrechen unter freiem Himmel zusammen mit der Peiner Bevölkerung wird es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht geben, aber zum Auftakt eine besondere Aktion – einmalig in dieser Situation: Die Takva-Moscheegemeinde an der Braunschweiger Straße in der Peiner Südstadt wird an diesem Freitag, 24. April, gegen 13.30 Uhr einen Gebetsruf erklingen lassen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Die Moscheegemeinde hatte zuvor einen entsprechenden Wunsch nach Durchführung des Gebetsrufes an den Peiner Bürgermeister Klaus Saemann herangetragen. Gerade in der aktuellen Situation sei wichtig, unabhängig von religiöser Ausrichtung und Herkunft den schwierigen Weg durch die Krise gemeinsam und solidarisch zu gehen. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Kurzerhand hat sich der Bürgermeister, wie das Rathaus am Donnerstag mitteilte, mit Vertretern der Peiner Kirchengemeinden und dem Kirchenkreis abgestimmt. Spontan hätten alle Beteiligten zugestimmt zu einer „außergewöhnlichen Regelung in einer außergewöhnlichen Zeit“: Der aufgrund der maßgeblichen Normen eigentlich nicht erlaubte Gebetsruf werde einmalig zu Beginn des Ramadan geduldet. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Der Gebetsruf der Takva-Moscheegemeinde an diesem Freitag findet den Angaben zufolge für die Dauer von 3 bis 4 Minuten stat – „in angemessener und die Nachbarschaft nicht störender Lautstärke“. Das Signal an alle Peiner: „Die Stadt Peine und die Kirchen- und Moscheegemeinden in ihr stehen auch in dieser herausfordernden Zeit in Solidarität zueinander!“ Trotz des Gebetsrufes darf aus gegebenem Anlass allerdings kein gemeinsames Gebet in der Moschee stattfinden. Die Stadt Peine betont: „Der Gebetsruf ist auf keinen Fall so zu interpretieren, dass die Gemeindemitglieder in der Moschee zusammenkommen und somit gegen die geltenden Regelungen zu Kontaktsperren und Abstandsregelungen verstoßen. Die Duldung des Gebetsrufes ist ein Zeichen der Solidarität und der Wertschätzung der muslimischen Glaubensgemeinden in Peine.“ Diese besondere Ausnahme erfolge ausschließlich aufgrund der aktuellen Pandemielage. Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick