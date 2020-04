Kreis Peine: Maskenpflicht auch an Tankstellen

Die freie Tankstelle an der Lebenstedter Straße in Broistedt, die bereits mal ausgeraubt wurde. Die Maskenpflicht gilt aber nun auch für Bürger, die das nicht vorhaben und legal etwas kaufen oder tanken wollen.

Peine. Sie gilt unter anderem auch an Bushaltestellen und im Gleisbereich von Bahnhöfen. Der Landkreis Peine will „Unsicherheiten“ ausräumen.

Der Landkreis Peine sieht sich genötigt, „Unsicherheiten in der Bevölkerung“ wegen der Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie auszuräumen.

„Mit der am Montag beginnenden Maskenpflicht im Einzelhandel und öffentlichen Personennahverkehr gibt es Unsicherheiten in der Bevölkerung“, teilte der Landkreis Peine am Samstag mit und stellt klar: „Masken sind in allen Geschäften des Einzelhandels und Verkaufsstellen für Kunden Pflicht!“

Masken müssten daher auch in Tankstellen und auf Wochenmärkten getragen werden. Außerdem gelte die Maskenpflicht an Bushaltestellen und im Gleisbereich von Bahnhöfen.

In privaten Fahrzeugen sowie in Banken, Sparkassen und an Geldautomaten bestehe keine Maskenpflicht.

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick