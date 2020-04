Maskenpflicht – Kreis Peine empfiehlt Nachweis der Befreiung

Maskenpflicht beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr (Busse/Bahn) – diese Auflage gilt seit Montag fast bundesweit, also auch in Niedersachsen. Allerdings gibt es Ausnahmen: Von der Verpflichtung, einen Nase-Mund-Schutz zu tragen, sind Menschen mit Vorerkrankungen (etwa schwere Herz- oder Lungenbeschwerden) ausgenommen.

„Um Probleme bei den Kontrollen durch die Polizei und Ordnungsämter zu vermeiden, empfehlen wir, dass sich Vor-Erkrankte eine Bescheinigung von ihrem Hausarzt ausstellen lassen“, dazu rät Landkreissprecher Fabian Laaß. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen. „Bei der Anhörung zum Bußgeldverfahren besteht zwar noch die Möglichkeit, den Nachweis für die Befreiung einzureichen“, macht Laaß deutlich: „Um diesen bürokratischen Aufwand und Ärger zu vermeiden, halten wir es aber für eine gute und praktikable Lösung, dass die von der Maskenpflicht befreiten Personen den Nachweis von vornherein dabei haben.“ Dazu reiche ein „Dreizeiler mit ärztlicher Unterschrift und Stempel“.

Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts ist das private Angeln im Landkreis Peine wieder zulässig: Dies schließt laut Kreisverwaltung das Angeln der Angelvereine an ihren Seen (unter anderem Hasselkampsee bei Sonnenberg, Hungerkampsee bei Harvesse und der See bei Bülten/Handorf) ausdrücklich ein; Vereinsaktivitäten in Gruppen seien aber nach wie vor verboten.

Unterdessen hat es einen weiteren Corona-Toten im Landkreis Peine gegeben: Laaß zufolge handelt es sich um einen 80-Jährigen, der im Peiner Klinikum gestorben sei, der aber nicht in der Gadenstedter Seniorenresidenz „Brockenblick“ gewohnt habe. Somit gibt es bislang kreisweit zwölf Corona-Tote: Eine 87-Jährige aus dem „Brockenblick“ wurde zwischenzeitlich zwar als Corona-Tote gemeldet, sie ist aber laut Laaß an einer anderen Krankheit gestorben.

Die weiteren Corona-Zahlen am Montagabend (im Vergleich zum Sonntagabend): 137 Infizierte (plus minus Null) – darunter 32 Menschen mit aktiver Erkrankung (minus vier), 93 Genesene (plus drei) und zwölf Tote (plus eins). Zudem befanden sich am Montagabend 125 Personen in häuslicher Quarantäne (Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen zu Infizierten/plus sieben), 333 Menschen wurden wieder aus der Quarantäne entlassen (plus minus Null). Im Corona-Testzentrum in Peine wurden am Montag Abstriche bei 22 Personen gemacht.

