Wito digitalisiert Radler-Pass für kontaktlose Teilnahme

Die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH (Wito) hat den neuen Radler-Pass für das Peiner Land 2020 vorgestellt. Das teilt die Wito in einer Pressemeldung mit. Neu in diesem Jahr sei, dass es das kostenlose Angebot jetzt auch in der App Actionbound gibt. Zudem weist die wito darauf hin, dass die Teilnahme zum Schutz vor Corona komplett kontaktlos möglich sei.

Der Radler-Pass motiviert Groß und Klein zum Fahrradfahren

Radfahrer können an Stationen im Peiner Land Codes ablesen, die sie dann in den Pass übertragen können. Die Stationen sind im Pass sowie durch Schilder an den Stationen selbst ausgewiesen. Für einen komplett gefüllten Pass gibt es eine Überraschung. Radler unter 14 Jahren werden schon ab zehn vollen Feldern belohnt. Der Radler-Pass biete einen schönen Anreiz, um die ganze Familie und somit auch Kinder zum Radfahren zu motivieren. Auch in diesem Jahr werde ein Fahrradhelm unter den Kindern und ein hochwertiges Fahrradschloss unter den Erwachsenen verlost.

Der Gewinner des Vorjahres heißt Tim Vorberg. Seine Mutter Marion Vorberg wir in der Meldung zitiert: „Wir haben durch den Radler-Pass Strecken gesehen, die wir sonst nicht gesehen hätten. Deswegen ist das eine sehr schöne Möglichkeit, und wir sind in diesem Jahr gerne wieder dabei.“

In diesem Jahr neu: Die Teilnahme vermittels einer kostenlosen Smartphone-App

Seit diesem Jahr neu, so die Meldung weiter, ist die Teilnahme per Smartphone App. Die Teilnehmer können mit der App die in Form von QR-Codes angebrachten Siglen an den einzelnen Stationen einscannen. Der Name der App lautet „Actionbound“. Inga Heine, Betreuerin des Projekts, sagt: „Wir freuen uns, den Teilnehmern die Belohnung bei uns in der Tourist-Info der wito zu übergeben, sobald dies entsprechend der Beschränkungen in der Corona-Zeit wieder möglich ist.“

Der Radler-Pass liegt in allen Rathäusern und Rewe-Märkten des Peiner Landes aus. Darüber hinaus kann er bei der wito selbst bestellt werden – entweder telefonisch unter (05172) 9492610 oder via Email an mail@wito-gmbh.de. Weitere Informationen zu den Touren, aber auch zur Actionbound-App, können unter www.tourismus-peine.de unter den Rubriken „Radtouren“ und „Radfahren“ (hier kann auch der Radler-Pass heruntergeladen werden) abgerufen werden.