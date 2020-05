Messerattacke vorgetäuscht? Polizei ermittelt gegen Peiner Opfer

Seit dem 30. Januar ermittelt die Polizei Peine nach einem angeblichen Messerangriff auf einen 24-jährigen Auslieferungsfahrer in einem Gewerbebetrieb in der Twete an der Aufklärung des Falls. Seit dieser Zeit habe innerhalb der Bevölkerung Unsicherheit geherrscht, ob der Täter aus dem Bereich Peine stammen könnte, teilt die Polizei mit. Im Zuge der Ermittlungen wurden Zeugen vernommen, die jedoch keine Angaben zum Tatgeschehen machen konnten. Aus der Bevölkerung erhielt die Polizei ebenfalls keine Hinweise zu den Tätern und zum Tatgeschehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern unmittelbar im Anschluss an die Tat verlief ohne Erfolg. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass sich der Auslieferungsfahrer selbst eine Stichverletzung im Bauchbereich beigebracht haben könnte. Sie leitete nun ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat ein.

Ursprünglich hatte es geheißen, zwei Männer hätten den Verkaufsraum betreten, den 24-Jährigen in ein Gespräch verwickelt und eine Gefälligkeit gefordert. Das Opfer habe verneint, woraufhin einer der Täter dem 24-Jährigen in den Bauch gestochen haben soll.