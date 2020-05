Für Christian Mews könnte das Peiner Kreishaus nur eine Episode gewesen sein: Der Kreisrat für Bauen – erst seit August 2018 im Amt – ist einer der Bewerber für die Leitung des Baudezernats der Landeshauptstadt Hannover. Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hannover sei an den parteilosen Mews herangetreten, so dass sich dieser beworben habe, heißt es aus dem Peiner Kreishaus. Mews will sich auf Nachfrage momentan zu diesem schwebenden Verfahren nicht äußern. Denn der Rat der Stadt Hannover muss den neuen Baudezernenten erst noch wählen – dort stellt das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP die absolute Mehrheit. Üblicherweise werden solche Posten für acht Jahre vergeben. Der 44 Jahre alte Mews ist in Halle/Saale geboren, der zweifache Familienvater hat an der Fachhochschule Nordostniedersachsen Architektur studiert, später absolvierte er den bautechnischen Verwaltungsdienst mit der Großen Staatsprüfung als Abschluss. Seine beruflichen Stationen: staatliches Baumanagement Lüneburger Heide; Bauamt der Hansestadt Rostock; Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern sowie Landtagsverwaltung des Landtags Mecklenburg-Vorpommern – in Peine ist er Nachfolger von Wolfgang Gemba, der in den Ruhestand gegangen ist.