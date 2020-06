Wasserverband Peine ist Partner des Projekts Wasserwende

Am Freitag ist Weltumwelttag. Er soll das Bewusstsein für umweltfreundliches Verhalten schärfen. Seit 1974 finden auch in Deutschland Aktionen zum Tag der Umwelt statt. „Wasser ist unser Lebensmittel Nummer eins – ein Schatz aus der Natur. Was liegt näher, als am Tag der Umwelt auch an Wasserthemen zu denken“, wird Hans-Hermann Baas, Verbandsvorsteher des Wasserverbands Peine, in einer Pressemitteilung des Wasserverbands zitiert.

Wasser aus dem Hahn ist umweltschonen, da der CO2-Ausstoß gering ist und Flaschen vermieden werden

„Die regionale Trinkwasserversorgung leistet einen wichtigen Umweltbeitrag. Denn sie vermeidet im Vergleich zum Mineralwasser aus dem Supermarkt zusätzliche Transporte auf der Straße und Plastik für die Flaschenherstellung oder die Verpackung von Gebinden. Trinkwasser schneidet im Vergleich mit Flaschenwasser bei den Kohlendioxid-Emissionen (CO2) deutlich besser ab: 0,35 Gramm Kohlendioxid fallen für einen Liter Trinkwasser an, 202 Gramm Kohlendioxid sind es für einen Liter Flaschenwasser. Das hat eine Studie von Gutcert in diesem Jahr bilanziert.“

Wer etwas für den CO2-Fussabdruck tun möchte, leistet mit dem Genuss aus dem heimischen Hahn einen nachhaltigen Beitrag. Das macht auch das Projekt Wasserwende deutlich, das sich genau aus diesem Umweltgedanken heraus, Plastikmüll und CO2-Ausstoß zu vermeiden, für die Trinkwasser-Nutzung einsetzt. Peine ist mit einem Wasser-Quartier Teil dieser ökologischen Bewegung.

Der Wasserverband Peine arbeitet an der Verbesserung der Leitungen und Brunnen im Landkreis

„Wir Wasserversorger achten seit Jahren auf nachhaltige Bewirtschaftungskonzepte: von der Förderung in unseren Brunnen bis zu den Leitungserneuerungen, die Wasserverluste im Netz gering halten“, so Baas. „Ein Konsument, der sich für Trinkwasser aus dem Hahn entscheidet, trifft damit auch ganz bewusst eine umweltschonende Wahl – auch mit Blick auf den CO2-Fußabdruck.

Und eine preiswerte noch dazu, denn Leitungswasser ist deutlich günstiger als Mineralwasser aus dem Supermarkt. Bei verlässlich guter Qualität, wie die Stiftung Warentest und auch das Umweltbundesamt in den letzten Jahren immer wieder betont haben.“

Das Projekt von a tip:tap aus Berlin wird jetzt bundesweit implementiert

Gegen Plastikmüll und für CO2-Einsparungen engagiert sich der gemeinnützige Verein a tip:tap aus Berlin. Dort hat man mit dem Mariannen-Kiez ein Wasser-Quartier-Projekt bereits erfolgreich mit lokalen Partnern ins Leben gerufen und wirbt für die ökologischen wie ökonomischen Vorteile des Leitungswassers.

Dieses Modell wurde nun anlässlich der UN-Wasserdekade als bundesweites Projekt aufgesetzt. Hans-Hermann Baas, der auch Mitbegründer und Vizepräsident der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) ist, hat sich für das bundesweite Projekt Wasserwende eingesetzt. Eines der zwölf Wasser-Quartiere konnte in Peine entstehen, übrigens das einzige in Niedersachsen.