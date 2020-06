Klimaschutzagentur Peine – vieldiskutiert, noch keine Lösung

Auf Abstand wegen Corona, aber in Sachen Klimaschutz nah beieinander So tagte der Kreistags-Umweltausschuss am Dienstag im Konferenz- und Schulungszentrum an der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine. Rechts ist Ausschussvorsitzende Silke Weyberg zu sehen, links neben ihr Kreis-Dezernent Christian Mews.