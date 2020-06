Einbrecher scheitern an Eingangstür eines Peiner Supermarktes

Unbekannte haben am Mittwoch um 1.30 Uhr vergeblich versucht, in den Lebensmittelmarkt an der Ilseder Straße in Peine einzubrechen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei versuchten die Täter, die Eingangstür aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch, da sie offensichtlich gestört wurden, und flüchteten. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen melden sich bei der Polizei Peine: (05171) 9990.

