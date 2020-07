Fahrer in der Großen Gasse in Peine unter Alkoholeinfluss

Ein 65-jähriger Autofahrer wird beschuldigt, am Sonntag unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Bei der Kontrolle des Mannes um 17.40 Uhr in der Großen Gasse stellten die Beamten Alkoholkonsum fest und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt verboten. Viele Fahrer hielten sich, wie die Polizei bei der Kontrolle feststellte, nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Großen Gasse.

red