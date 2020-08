Schmedenstedt wird eine Woche gesperrt

Für eine Woche, vom nächsten Montag an bis voraussichtlich Freitag, wird die Ortsdurchfahrt von Schmedenstedt für Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Laut Mitteilung der Peiner Stadtverwaltung wird auf dem Ostring im Abschnitt zwischen Süd- und Nordring der Asphalt erneuert. Wie Stadtsprecherin Petra Neumann weiter mitteilt, wird während der Bauarbeiten der Busverkehr von Peine kommend in den Nordring einbiegen und über den Schragenhof die Bushaltestelle an der Schule anfahren. Von dort wird der Bus über die Smiedestidde zur nächsten Haltestelle am Südring fahren. Für den weiteren Kraftverkehr wird eine großräumige Umleitung ausgeschildert. Alle Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen, so Neumann, „die Stadt Peine bittet für alle Unannehmlichkeiten um Verständnis“. Der Asphalt in dem Abschnitt ist laut Verwaltung „mangelhaft“ und muss von der Baufirma im Rahmen der Gewährleistung erneuert werden.

