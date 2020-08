Täter beschmieren mobilen Blitzer-Anhänger in Peine

Ein Anhänger zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung der neueren Generation steht am Straßenrand. In Peine wurde ein solches Gerät des Landkreises nun „Opfer“ einer Farbschmiererei.

Vielleicht wollte sich ein „geblitzter“ Autofahrer Rache üben, weil er beim Rasen erwischt worden war. Die Polizei Peine nennt es „gemeinschädliche Sachbeschädigung“: Unbekannte haben am Freitagabend bei Essinghausen eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises mit Farbe beschmiert, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Messanlage war am Heideweg bei Essinghausen aufgestellt. Nach erster Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

