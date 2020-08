Peine. Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend den Diebstahl und lieferte sich ein Handgemenge mit dem Täter. Später fand die Polizei den Mann per Fahndung.

Mann stiehlt Fahrrad und verletzt Zeugen in Peine

In der Goethestraße in Peine hat ein Mann am Samstagabend versucht, ein Fahrrad zu stehlen – ein Zeuge verhinderte dies jedoch und der Mann konnte durch die Polizei aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden.

Zeuge versucht, Diebstahl zu verhindern – und wird verletzt

Der Zeuge beobachtete den Täter gegen 22 Uhr, wie dieser mit einem Bolzenschneider das Schloss eines abgestellten Fahrrads durchtrennte. Daraufhin versuchte er den Täter festzuhalten – es kam laut Polizeiangaben zu einem Handgemenge, bei diesem der Zeuge leicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete, wurde aber durch eine Fahndung gefunden und gestellt.

red