Stadtamtsrat in Peine Wolfgang Sindt geht in den Ruhestand

Das ist eine beachtliche Zeitspanne: Nach mehr als 46 Dienstjahren wird an diesem Freitag im Rathaus der Stadt Peine Stadtamtsrat Wolfgang Sindt von Bürgermeister Klaus Saemann in den Ruhestand verabschiedet.

Wolfgang Sindt hat am 1. August 1974 seinen Dienst bei der Stadt Peine als Auszubildender zum Verwaltungsangestellten begonnen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Nach Einsätzen in der Kämmerei, im Hauptamt, im Ordnungsamt und im Bauverwaltungsamt leitete er vom 1. Dezember 2007 bis zum 30. November 2014 die Abteilung Organisation/Interne Dienste und seit dem 1. Dezember 2014 die Abteilung Personal innerhalb des Amtes Personal/Organisation. Wolfgang Sindt feierte sein 40-jähriges Dienstjubiläum im Jahr 2014.

Bereits am Mittwoch hat Günter Boes Abschied von der Stadt Peine genommen – nach fast 30-jähriger Beschäftigungszeit. Laut Mitteilung der Stadt-Sprecherin Petra Neumann hat Günter Boes am 1. August 1991 seinen Dienst bei der Stadt Peine in der Stadtgärtnerei begonnen. Seit 2008 wurde er innerhalb des Sachgebietes „Innere Dienste“ bei den Städtischen Betrieben eingesetzt. Der Leiter der Städtischen Betriebe, Jörg Schwieger, verabschiedete Günter Boes nun in den Ruhestand.

tst