Fahrraddiebe schlagen im Kreis Peine zu

Diebe haben am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr ein Damenfahrrad, das angeschlossen an der Bushaltestelle am Lafferder Weg in Lengede abgestellt war, gestohlen. Der Wert des Rads der Marke Zündapp, Citybike, beläuft sich auf zirka 200 Euro, teilt die Polizei mit. Bereits am Donnerstag zwischen 14.30 und 22 Uhr war ein am Bahnhof in Vechelde abgestelltes Mountainbike, Marke Bulls, Sharptail Street 3, im Wert von rund 600 Euro gestohlen worden. Hinweise an die Polizei: (05171 ) 933-0.

