Peine. Die 79-jährige Seniorin hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt.

Dieb stiehlt in Peine Geldbörse aus Einkaufswagen

Eine 79-jährige Seniorin ist am Montag gegen 14 Uhr während des Einkaufs in einem Discounter in der Caroline-Herschel-Straße bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei nutzte ein unbekannter Täter vermutlich eine günstige Gelegenheit und stahl aus der Handtasche der Seniorin die Geldbörse.

Die Handtasche hatte die Seniorin während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt.

Der entstandene Schaden beträgt zirka 100 Euro. Hinweise an die Polizei unter: (05171) 999-0.

red