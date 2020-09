Durch vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ist im Januar das Feuer im Asia-Imbiss „Bambus" in Peine entstanden.

Asia-Imbiss in Peine – Pächter hat Feuer selbst gelegt

Einen Toten hat die Feuerwehr im Januar dieses Jahres beim Löschen des Brand s in dem Asia-Imbiss „Bambus“ an der Schützenstraße in Peine entdeckt: Es handelte sich dabei um den Pächter des Imbisses. Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, teilt dazu mit: „Nach derzeitigem Stand müssen wir davon ausgehen werden, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig durch den Verstorbenen gelegt worden ist.“ Genaueres lasse sich nicht sagen.

Inzwischen ist dieser Gebäudeteil wieder vollständig saniert und leer geräumt. Nach den Informationen unserer Zeitung wird dort wieder ein Asia-Imbiss eingerichtet.