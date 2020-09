Zwei Schulkinder steigen ins Eltern-Taxi ein. Die Peiner Initiative, Elterntaxis zu bezuschussen, um in dieser Corona-Zeit Schulbusse zu entlasten, steht in der Kritik, findet aber auch schon Nachahmer

Peine. Im Bildungsausschuss hagelt es Kritik. Schon diesen Freitag könnte das Kreishaus in Peine das Projekt nach nur wenigen Tagen wieder einstellen.

Corona-Prämie für Eltern-Taxis in Peine steht vor dem Aus

Von der Kreisverwaltung war es gut gemeint. Von der Verwaltung aber war es in der Verfahrensweise handwerklich nicht gut gemacht, wie Erster Kreisrat Henning Heiß offen eingestand. Von Polizei und etlichen Verbänden gab es heftige Kritik, ebenso heftige Schelte von der Kreispolitik – gemeint ist die Initiative einer Corona-Prämie für Elterntaxis, um Schulbusse zu entlasten und damit das Infektionsrisiko zu verringern. Das Projekt wird womöglich schon an diesem Freitag vom Kreis wieder eingestellt. Das ist das Ergebnis der Debatte im Kreistags-Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport am Donnerstagabend.

Elterntaxis sind eigentlich generell unerwünscht, da dieser private Schülertransport oft für ein Fahrzeug-Chaos vor Schulen sorgt. Angesichts der Corona-Pandemie aber wollte der Landkreis einen neuen Weg gehen. Er bot Eltern für das Fahren der Kinder eine Pauschale von 30 Cent pro Kilometer an, um die Schulbusse zu entlasten.

Die Enge im Schulbusverkehr stelle, so Heiß, das größte Infektionsrisiko überhaupt dar. Eine andere Entzerrung dieser Stoßzeiten als eben durch Eltern-Taxis – etwa ein gestaffelter Unterrichtsbeginn – sei, wenn überhaupt realisierbar, nicht kurzfristig zu organisieren gewesen.

„Lieber mal etwas mehr als gar kein Verkehr vor der Schule“

Heiß skizzierte seine Überzeugung mit diesem Bild: „Lieber mal etwas mehr Verkehr vor der Schule (mit rücksichtsvollen Fahrern der Eltern-Taxis), als gar kein Verkehr (weil die Schule wegen Corona geschlossen werden musste).“

Die Initiative hat dem Peiner Kreishaus in den vergangenen Tagen bundesweite Aufmerksamkeit beschert. Einerseits viel Kritik – wie berichtet unter anderem von der Polizei, vom Automobilclub ADAC, von Seniorenverbänden.

Die Peiner Politik fühlt sich überrumpelt

Außerdem fühlte sich die Kommunalpolitik überrumpelt. Seitens der empörten „Opposition“ fordert die CDU-Kreistagsfraktion mit Michael Kramer an der Spitze die sofortige Rücknahme dieser „unverantwortbaren Maßnahme“.

Andererseits hat das Peiner Vorbild auch schon Nachahmer gefunden, den Kreis Northeim zum Beispiel. Es wird diskutiert, ob Eltern-Taxis in dieser Corona-Zeit nicht doch eine „gesunde“ Alternative zu überfüllten Schulbussen sind.

In der Sitzung des Bildungs-Ausschusses Donnerstagabend in der Aula des Peiner Ratsgymnasiums bekräftigte Christine Heuer (CDU) die Ablehnung ihrer Kreistagsfraktion. Außerdem regte sie an, die Monatsprämie von zehn Euro für radfahrende Schüler als sinnvolle Alternative intensiver zu bewerben.

Die Ablehnung der Grünen begründete Heiko Sachtleben mit zwei Aspekten: Durch mehr Eltern-Taxis erhöhe sich auch der Schadstoffausstoß. Und profitieren würden eher die Besserverdienenden, denen ein solchen „Taxis“ zur Verfügung stünde.

Auch die SPD wolle keine Vervielfältigung des Straßenverkehrs durch Eltern-Taxis, wie Hans-Hermann Baas erklärte. Für einen sofortigen Abbruch des Projekts sprach er sich allerdings nicht deutlich aus. Der Landkreis Peine solle zwar jetzt nicht das Signal aussenden, das Projekt laufe über einen längeren Zeitraum, aber bis zum Kreisausschuss in der nächsten Woche könnte es noch fortgesetzt werden.

Eltern könnten zum Betrug verleitet werden

In der Debatte wurden aber auch die Eltern als ein Problem im System identifiziert. Viele würden trotz aller Appelle an die Vernunft ihre Sprösslinge doch direkt bis vor den Eingang chauffieren. Und: Es könnten Eltern dazu verleitet werden, mit anderen eine Fahrgemeinschaft zu bilden, aber einzeln die Pauschale „abzukassieren“.

Die Kreisverwaltung selbst hatte den Monat September als Testphase definiert. Dann sollte der Politik auf Grundlage der Erkenntnisse eine entsprechende Empfehlung vorgelegt werden.

Kreisrat Heiß nahm die überwiegend ablehnende Haltung der Politik am Donnerstag als Auftrag an, gleich an diesem Freitag mit den Spitzen im Kreishaus das weitere Vorgehen zu erörtern – und gegebenenfalls sofort einen Schlussstrich zu ziehen.